Диего Коста и Эриксен выйдут в стартовых составах «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
«Вулверхэмптон»: Са, Буэно, Килмэн, Коллинз, Семеду, Моутинью, Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе, Хван Хи-Чан, Диего Коста.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Антони, Фернандеш, Гаранчо, Марсьяль.
Матч начнется в 15:30 по Москве и пройдет на домашнем стадионе «Вулверхэмптона».
«Волки» занимают 18-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков, «красные дьяволы» с 29 очками идут пятыми.