Юран назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов – лучший игрок чемпионата России в 2022 году. Такое мнение выразил бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран, работавший с вратарем в подмосковном клубе.

«Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд, Илья был лучшим в 2022 году», – добавил Юран, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ Лантратов помог «Химкам» сохранить прописку в РПЛ. На его счету 32 матча, 48 пропущенных мячей и 10 «сухарей». В нынешнем сезоне вратарь отыграл 14 матчей, пропустил 25 мячей и трижды оставлял ворота «сухими».

Добавим, что 30 декабря футболист перебрался в «Локомотив». Он заключил контракт до 30 июня 2025 года.