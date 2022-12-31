«Могло быть лучше»: Осинькин подвел итоги 2022 года для «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги 2022 года для своей команды.

«2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, после 17 туров волжане с 20 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат страны возобновится после зимней паузы в начале марта.