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Гролов возглавил «Пари НН»

Ради работы в РПЛ 35-летний специалист покинул «Енисей»
Гролов возглавил «Пари НН»
31 декабря 2022 15:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Пари НН"

«Пари НН» объявил о назначении Артема Гролова на пост главного тренера.

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодёжной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артёма Горлова. ФК «Пари НН» – тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. Ребята горят желанием играть и выигрывать», - приводит пресс-служба клуба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

До работе в нижегородском клубе Гролов занимал аналогичную должность в красноярском «Енисее», который покинул 31 декабря. Клуб ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в Первой лиге, набрав в 29 матчах 34 очка.

«Пари НН», в свою очередь, идет 12-м в РПЛ, добыв 19 очков в 17 играх.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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