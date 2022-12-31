Гролов возглавил «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Артема Гролова на пост главного тренера.

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодёжной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артёма Горлова. ФК «Пари НН» – тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. Ребята горят желанием играть и выигрывать», - приводит пресс-служба клуба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

До работе в нижегородском клубе Гролов занимал аналогичную должность в красноярском «Енисее», который покинул 31 декабря. Клуб ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в Первой лиге, набрав в 29 матчах 34 очка.

«Пари НН», в свою очередь, идет 12-м в РПЛ, добыв 19 очков в 17 играх.