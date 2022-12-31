«Урал» выкупил Каштанова у «Родины»

Футбольный клуб «Родина» сообщил, что «Урал» воспользовался правом выкупа ранее арендованного нападающего Алексея Каштанова.

«Рады за Алексея и желаем большого успеха на футбольном пути!» - говорится в сообщении пресс-службы «Родины».

Других подробностей не сообщается, по дранным Transfermarkt, «шмели» заплатили за футболиста 500 тыс. евро и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Каштанов провел 21 матч за «Урал», в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.