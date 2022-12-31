«Спартак» поздравил своих болельщиков с Новым годом

Московский «Спартак» поздравил своих болельщиков с наступающим 2023 годом.

«Спасибо за вашу поддержку в течение всего года, красно-белые! В 2023-м продолжим работать, чтобы подарить вам еще больше радостных эмоций», - говорится в обращении команды.

Напомним, после 17 туров красно-белые с 36 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».

В плей-офф Кубка России команде Гильермо Абаскаля предстоит столичное дерби с «Локомотивом». «Спартак» является действующим обладателем трофея.