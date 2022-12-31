Роналду надеялся на возвращение в «Реал»

В Испании сообщили, что Криштиану Роналду, находясь на клубной базе «Реала», надеялся, что мадридцы предложат ему контракт.

Однако, в руководстве «Реала» посчитали, что 37-летний нападающий не нужен команде.

Напомним, в ноябре этого года форвард расторг контракт с «МЮ». Как пишет пресса, он хотел остаться в Европе, но не получил ни одного предложения, а накануне, 30 декабря, португалец заключил двухлетний договор с саудовским «Аль-Насром».

Добавим, что Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала». На его счету 450 голов. Он помог испанскому гранду выиграть множество трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.