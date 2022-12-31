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Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном»

В АПЛ проходит традиционный Boxing Day.
31 декабря 2022 17:25
автор: Александр Шульгин

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вулверхэмптон».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч за 14 минут до конца основного времени забил Маркус Рэшфорд. Форвард мог оформить дубль, забив второй гол спустя восемь минут, однако ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

Манкунианцы набрали 32 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

«Волки» с 13 очками остались на 18-й строчке.

АПЛ
18-й тур
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд, 76.

источник: «Советский спорт»
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