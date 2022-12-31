В «Аль-Насре» прокомментировали подписание Роналду

Накануне, 30 декабря, «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду. По данным прессы, за два сезона в Саудовской Аравии футболист получит 200 млн евро.

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар оставил по этому поводу запись в соцсети:

«Мы очень гордимся тем, что приветствуем Криштиану в его новом доме – «Аль Насре». Это ознаменует начало новой главы в истории нашего клуба и лиги. Все рады видеть величайшего игрока в истории, который вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в Саудовской Аравии», – написал функционер.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», поскольку не получил ни одного предложения из Европы.