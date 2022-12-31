«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче с двумя удалениями

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома сыграла вничью с «Эспаньолом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На седьмой минуте Маркос Алонсо вывел хозяев вперед, однако за 17 минут до конца основного времени Хоселу с пенальти забил ответный мяч.

Отметим, что команды доигрывали матч в неравных составах. На 77-й минуте Жорди Альба и Винисиус Соуза получили по первой желтой карточке. В итоге первый отправился отдыхать уже через минуту, а второй дотянул до 80-й.

Мог последовать их примеру и Леандро Кабрера, однако ВАР оставил защитника гостей в игре.

«Барселона» набрала 38 очков и сравнялась с мадридским «Реалом», однако утратила единоличное лидерство. «Эспаньол» с 12 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ла Лига

15-й тур

«Барселона» - «Эспаньол» (Барселона) - 1:1 (1:0)

Голы: Асенсио, 7 - Хоселу, 73 (с пенальти)

Удаления: Жорди Альба, 78 - Соуза, 80.