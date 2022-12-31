Пресс-служба сборной России поздравила болельщиков с Новым годом (фото)

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, адресованный болельщикам национальной команды.

«С Новым годом, друзья! Пусть 2023 принесет нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!» – говорится в заявлении, над которым выложен постер с игроками и главным тренером команды Валерием Карпиным.

Напомним, сборную России отстранили от международных соревнований по решению ФИФА. В организации пошли на такой шаг на фоне непростой геополитической ситуации.