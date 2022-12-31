Рэшфорд признался, что был справедливо наказан Тен Хагом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение главного тренера команды Эрика Тен Хага исключить его из стартового состава на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«Я проспал и опоздал на встречу. Это правила команды и ошибка, которая может случиться. Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение. Я рад, что нам удалось победить», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, манкунианцы одержали победу со счетом 1:0, а вышедший во втором тайме Рэшфорд стал автором единственного забитого мяча.

Ранее Тен Хаг конфликтовал с Криштиану Роналду, за что подвергся со стороны португальца обвинениям в предательстве. Позже клуб расторг контракт с игроком.