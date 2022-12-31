Винисиус обвинил Ла Лигу в бездействии в борьбе с расизмом

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Джуниор обвинил руководство Ла Лиги в бездействии в борьбе с расизмом.

«Расисты продолжают ходить на стадионы и видеть вживую крупнейший клуб мира. Ла Лига продолжает ничего не делать. А я буду с высоко поднятой головой продолжать праздновать свои успехи и победы Мадрида», - написал футболист в свои соцсетях, комментируя вчерашние оскорбления с трибун в свой адрес во время матча против «Вальядолида».

В итоге мадридцы одержали победу со счетом 2:0, благодаря дублю Карима Бензема.

Напомним, в текущем сезоне бразилец провел 22 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.