Модрич не увидел минусов в проведении ЧМ зимой

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился своими впечатлениями от первого в истории зимнего ЧМ по футболу, завершившегося в Катаре.

«Чувствую небольшую тяжесть после месяцев высокого темпа, но ничего страшного. Мне нужно восстанавливать скорее психологическую энергию, нежели физическую. Ближе к концу короткого отпуска я ловил себя на мысли, что с нетерпением жду возвращения к тренировкам, соревнованиям.

Когда после долгого клубного сезона летом наступает месяц чемпионата мира, обычно не можешь дождаться продолжительного отпуска. Ты истощен как умственно, так и физически, и просто хочешь греться на солнце, избавив себя от каких-то обязательств. А сейчас прошла только половина сезона и мы не были слишком истощены, за исключением краткосрочных напряженных месяцев турниров. Это быстро компенсируется, по крайней мере, я так чувствую. Я не ожидаю каких-то негативных последствий в будущем», - приводит слова футболиста хорватская пресса.

Напомним, сборная Хорватии стала бронзовым призером мирового первенства, обыграв в матче за третье место команду Марокко со счетом 2:1.

Четырьмя годами ранее Модрич в составе национальной команды завоевывал серебряные награды мундиаля в России. Тогда хорваты в финале уступили Франции (2:4).