«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном», несмотря на очередной гол Холанда

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не смог обыграть «Эвертон».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте Эрлинг Холанд вывел хозяев вперед, но 64-й Демарай Грэй забил ответный мяч. Отметим, что команды переиграли 12 минут, добавленных главным арбитром к основному времени.

Добавим, что для Холанд установил рекорд чемпионата Англии по количеству мячей, забитых до Нового года: на счету норвежского бомбардира уже 21 взятие ворот соперника.

Всего в текущем сезоне Эрлинг отличился уже 27 раз в 20 встречах.

«Горожане» набрали 36 очков и не смогли существенно приблизиться к лидирующему лондонскому «Арсеналу», у которого 40 баллов и одна игра в запасе.

Ливерпульцы с 15 очками занимают 16-е место.

АПЛ

18-й тур

«Манчестер Сити» - «Эвертон» (Ливерпуль) - 1:1 (1:0)

Голы: Холанд, 24 - Грэй, 64.