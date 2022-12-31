Гол Кавани не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Вильярреалом»

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» на своем поле обыграл «Валенсию».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Самуэль Чуквезе и Хуан Фойт. Гости ответили мячом уругвайского ветерана Эдинсона Кавани, открывшего счет в середине первого тайма.

Таким образом, «желтая субмарина» набрала 24 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

«Летучие мыши» с 19 очками остались десятыми.

Ла Лига

15-й тур

«Вильярреал» - «Валенсия» - 2:1 (1:1)

Голы: Чуквезе, 45; Фойт, 88 - Кавани, 21.