Горлов озвучил свои цели на посту главного тренера «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Артем Горлов рассказал о том, какие задачи будет решать в первую очередь на своем посту.

«Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

Нужно познакомиться с командой. Я посмотрел все матчи «Пари НН» этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Пари НН» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача - создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Будем вместе решать поставленные задачи», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба волжан.

До работе в нижегородском клубе Горлов занимал аналогичную должность в красноярском «Енисее», который покинул 31 декабря. Клуб ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в Первой лиге, набрав в 29 матчах 34 очка.

«Пари НН», в свою очередь, идет 12-м в РПЛ, добыв 19 очков в 17 играх.