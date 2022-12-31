«Гремио» объявил о переходе Луиса Суареса

Пресс-служба «Гремио» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился нападающий Луис Суарес.
По информации источника, бразильский клуб заключил с 35-летним уругвайцем трудовое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что ранее Суарес покинул состав «Насьоналя». Также в своей карьере футболист защищал цвета «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико».
На прошедшем чемпионате мира в Катаре Суарес отыграл три матча за сборную Уругвая, отдав одну результативную передачу.