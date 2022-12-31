Эмери заинтересован в том, чтобы «Астон Вилла» подписала форварда «Удинезе» Деулофеу

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может пополнить состав «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

По информации источника, в подписании 28-летнего испанца лично заинтересован главный тренер клуба из Бирмингема Унаи Эмери.

Напомним, что Деулофеу выступает за «Удинезе» с октября 2020 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета таких команд АПЛ, как «Эвертон» и «Уотфорд».