Лионель Месси: Не забуду 2022 год. Сбылась мечта, к которой я так долго стремился

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги 2022 года. В частности, он заявил, что не забудет минувший год, поскольку стал чемпионом мира.

«Мечта, к которой я так долго стремился, наконец‑то сбылась. Никогда не забуду 2022 год», – отметил нападающий в соцсети.

Кроме того, футболист поблагодарил за поддержку своих родных, друзей, а также болельщиков по всему миру.

«Я надеюсь, что этот год также был замечательным для всех. Я желаю вам всем здоровья и сил, чтобы продолжать быть счастливыми в 2023 году. Всех обнимаю», – добавил 35-летний нападающий.

Напомним, в 2022 году состоялся чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли команду Франции (3:3, 4:2 – серия пенальти), а Месси оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.