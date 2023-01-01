Экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии

В отношении защитника сборной Бразилии и мексиканского клуба «УНАМ Пумас» Дани Алвеса начато расследование по делу о сексуальном насилии.

По данным испанской прессы, женщина, подавшая заявление, утверждает, что Алвес залез ей в нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны, после чего она уведомила местную охрану, а уже потом обратилась в полицию. Когда расследование началось обвиняемый скрылся с места происшествия.

Алвес отрицает все обвинения, но подтверждает, что был в ночном клубе Tuset, упомянутом предполагаемой жертвой.

Напомним, что Дани Алвес - одна из легенд ФК «Барселона», в состав «сине-гранатовых» он выиграл 23 трофея, включая три победы в Лиге чемпионов.