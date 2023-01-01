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«Спартак» может подписать защитника «Сент-Труйдена» Аль-Дахиля

Трансфер игрока оценивается в 3 млн евро.
01 января 2023 14:56

Защитник «Сент-Труйдена» Амин Аль-Дахиль предложен московскому «Спартаку». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб решил обдумать трансфер 20-летнего футболиста.

Аль-Дахиль, выступающий на позиции центрального защитника, является воспитанником бельгийского «Стандарда». За первую команду он провел 14 матчей, получил 4 желтых карточки и одну – красную.

В январе 2022-го футболист перебрался в «Сент-Труйден». В данный момент на его счету 26 матчей, 3 предупреждения и одно удаление.

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