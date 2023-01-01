«Спартак» может подписать защитника «Сент-Труйдена» Аль-Дахиля

Защитник «Сент-Труйдена» Амин Аль-Дахиль предложен московскому «Спартаку». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, московский клуб решил обдумать трансфер 20-летнего футболиста.
Аль-Дахиль, выступающий на позиции центрального защитника, является воспитанником бельгийского «Стандарда». За первую команду он провел 14 матчей, получил 4 желтых карточки и одну – красную.
В январе 2022-го футболист перебрался в «Сент-Труйден». В данный момент на его счету 26 матчей, 3 предупреждения и одно удаление.