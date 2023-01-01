Кавазашвили заявил, что «Спартак» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает красно-белых реальными претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне.

«В этом сезоне у «Спартака» больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» - в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов. Команда находится на правильном пути, они идут по плану - отодвинуть в сторону питерскую команду, «Спартак» должен стать гегемоном российского футбола - это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» - убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть всегда чемпионом - так и будет в 2023 году, я думаю так и будет», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, после 17 туров питерцы лидируют в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым, отставая на шесть очков.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы в начале марта.