Артета оценил игру Эдегора в нынешнем сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета доволен выступлением норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

«Он делает то, что мы от него хотим, – решает исход футбольных матчей, очень усердно работает и дает команде то, что ей нужно», – заявил испанец, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний норвежец отыграл 27 матчей. Он забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Что касается «Арсенала», то команда идет на 1-й позиции в АПЛ, набрав 43 очка.