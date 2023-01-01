Каземиро включил Рэшфорда в пятерку лучших игроков мира

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оценил уровень игры своего партнера по команде Маркуса Рэшфорда.

«Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рашфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учетом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рашфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него все хорошо», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, накануне мяч Рэшфорда принес манкунианцам победу в выездном матче с «Вулверхэмптоном» (1:0). Перед этим наставник команды Эрик Тен Хаг наказал игрока за нарушение дисциплины отстранением от стартового состава, однако выпустил его на поле во втором тайме.

Ранее Тен Хаг конфликтовал с Криштиану Роналду, за что подвергся со стороны португальца обвинениям в предательстве. Позже клуб расторг контракт с игроком.