Васкес перейдет в «Милан»

Колумбийский голкипер Девис Васкес станет игроком итальянского «Милана».

По информации итальянских инсайдеров клуб и 24-летний вратарь достигли устной договоренности о трансфере. В то же время «россонери» по-прежнему хотят приобрести Марко Спортьелло из «Аталанты», который станет свободным агентом по окончании сезона.

Отметим, что оба вратаря рассматриваются на позиции резервных, поскольку твердым первым номером является Майк Меньян.

Сейчас француз травмирован, и его подменяет румынский ветеран Чиприан Тэтэтрушану.