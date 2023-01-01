Лукаку заявил о желании остаться в «Интере»: Мы поговорим об этом с «Челси» в конце сезона

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не хочет покидать «Интер». По словам футболиста, он надеется уговорить руководство «Челси» на полноценный трансфер.

«Я хочу остаться в «Интере» надолго. С этого года мой сын также играет за молодежную команду «Интера», и будет здорово продолжить выступать здесь. Мы поговорим с «Челси» в конце сезона, чтобы попытаться найти решение», – заявил игрок британскому телеканалу.

Напомним, 29-летний Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. С 2019 по 2021 год он принадлежал итальянцам и помог команде выиграть Серию А, после чего был продан в «Челси» за 113 млн евро. Футболист вернулся в стан «нерадзурри» в июле 2022-го. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.