Мартин Эдегор повторил достижение легенд «Арсенала»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор – шестой игрок в истории «Арсенала», принявший участие в двух и более голах команды в трёх матчах АПЛ кряду. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Напомним, в матче с «Брайтоном» (4:2) футболист забил гол и отдал голевую передачу. В поединке с «Вест Хэмом» (3:1) он дважды ассистировал партнерам, а в игре с «Вулверхэмптоном» (2:0) норвежец оформил дубль.

Таким образом, Эдегор повторил достижение Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Сеска Фабрегаса, Робина ван Перси и Алексиса Санчеса.