«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле»

В матче 18-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эмилиано Буэндиа и Луис Дуглас.

Команда Антонио Конте могла вернуться в четверку сильнейших, однако с 30 очками осталась пятой. Добавим, что после паузы на ЧМ «шпоры» в двух матчах набрали всего одно очко.

Бирмингемцы набрали 21 очко и не смогли улучшить свое турнирное положение, однако подобрались к группе команд из верхней половины.

АПЛ

18-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) - «Астон Вилла» (Бирмингем) - 0:2 (0:0)

Голы: Буэндиа, 50; Дуглас, 73.