«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле»

В матче 18-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эмилиано Буэндиа и Луис Дуглас.
Команда Антонио Конте могла вернуться в четверку сильнейших, однако с 30 очками осталась пятой. Добавим, что после паузы на ЧМ «шпоры» в двух матчах набрали всего одно очко.
Бирмингемцы набрали 21 очко и не смогли улучшить свое турнирное положение, однако подобрались к группе команд из верхней половины.
АПЛ
18-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон) - «Астон Вилла» (Бирмингем) - 0:2 (0:0)
Голы: Буэндиа, 50; Дуглас, 73.