«Отстаньте от него»: Фердинанд поддержал решение Роналду о переходе в «Аль-Наср»

Экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд, игравший с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», прокомментировал решение нападающего подписать контракт с «Аль-Насром».

Ранее стало известно, что 37-летний форвард заключил договор на два года, а его общая сумма составит 200 млн евро (данные СМИ).

«Отстаньте от Роналду, он хочет познать новую культуру, дать отдохнуть семье и порадовать ее. Ко всем нужно относиться одинаково. Все остальные игроки, которые уехали в менее конкурентные лиги, слышали, что они заслужили это право, но ни один футболист не заслужил этого права больше, чем он», – заявил Фердинанд британским СМИ.

В одном из интервью Роналду заявил, что не будет переходить в команды из США, Катара и Китая. Тогда форвард уверял, что хочет завершить карьеру в топ-клубе.