Вернер успеет восстановиться к матчу с «Баварией», Нкунку точно пропустит поединок

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер должен успеть восстановиться к матчу 16-го тура немецкой Бундеслиги против мюнхенской «Баварии».
По информации немецкой прессы, футболист, пропустивший ЧМ-2022, вернется в строй перед битвой с лидером чемпионата Германии.
А лидер полузащиты «крылатых быков» - Кристофер Нкунку пока остается в лазарете и точно пропустит встречу с командой Юлиана Нагельсманна.
Добавим, что матч пройдет 20 января на домашней арене «Лейпцига». Начало в 22.30 по московскому времени.
«Бавария» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» с 28 баллами замыкает тройку лидеров.