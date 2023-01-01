Эмери рассказал, за счет чего «Астон Вилла» смогла обыграть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своими эмоциями от победы подопечных над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 18-го тура АПЛ.

«Мы очень счастливы. Я думаю, что мы очень хорошо сражались. Нам пришлось непросто в первом тайме, но соперник не создал большого числа моментов. Мы забили гол, который придал нам уверенности, а затем забили второй, и это было потрясающе - в тот момент мы почувствовали, что наберем три очка. Мы классно сыграли в обороне и действовали сообща. Робин Ульсен сыграл на ноль. У нас отличный вратарь не только в лице Эмилиано Мартинеса, но и в лице Ульсена», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эмилиано Буэндиа и Луис Дуглас.

Команда Антонио Конте могла вернуться в четверку сильнейших, однако с 30 очками осталась пятой. Добавим, что после паузы на ЧМ «шпоры» в двух матчах набрали всего одно очко.

Бирмингемцы набрали 21 очко и не смогли улучшить свое турнирное положение, однако подобрались к группе команд из верхней половины.