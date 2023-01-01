Каррера хочет тренировать сборную России

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, хоте ли бы он поработать со сборной России.

«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что в настоящее время национальная команда отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В сезоне-2016/17 Каррера вместе с красно-белыми выигрывал золото РПЛ. Годом позже он прибавил к нему бронзовые медали и Суперкубок России.