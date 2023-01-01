«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест»

«Челси» в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 1:1.
На гол вингера «синих» Рахима Стерлинга в первом тайме (16-я минута) хозяева поля ответили мячом защитника Сержа Орье во втором (63).
Таким образом, команда Грэма Поттера осталась на восьмом месте, набрав 25 очков, а вот подопечные Стивена Купера, добыв 14-е очко, поднялись на 18-ю строчку турнирной таблицы.
«Ноттингем Форест» 4 января сыграет в гостях против «Саутгемптона», «Челси» на следующий день примет «Манчестер Сити».
АПЛ
18-й тур
«Ноттингем Форест» (Ноттингем) - «Челси» (Лондон) - 1:1 (0:1)
Голы: Орье, 63 - Стерлинг, 16
источник: «Советский спорт»