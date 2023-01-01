«Брюгге» определился с главным тренером команды

Скотт Паркер назначен главным тренером бельгийского «Брюгге», сообщает его клубная пресс-служба.

Напомним, что прежний наставник команды - Карл Хуфкенс был уволен в декабре в связи с неудовлетворительными результатами в чемпионате Бельгии. На тот момент «Брюгге» занимал четвертое место и даже не находился в зоне Лиги чемпионов.

Между тем, под руководством Хуфкенса бельгийцы блестяще прошли групповой этап главного европейского турнира. В первых четырех матчах они одержали четыре победы подряд и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала, где сыграют с лиссабонской «Бенфикой».

Правда, первое место в группе «Брюгге» упустил, омрачив финиш двумя подряд поражениями.