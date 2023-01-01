Вратарь Мартинес после победы на чемпионате мира в Катаре купил сторожевую собаку

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Вилы» Эмилиано Мартинус купил бельгийского малинуа для охраны собственного дома, в котором будет находиться его золотая медаль за победу на чемпионате мира в Катаре.

По данным английской прессы, данная порода часто используется полицейскими и военными, при этом они очень преданные. Цена за такую породу собак начинается от 20 тысячи фунтов

Добавим, что дома футболистов английской Премьер-лиги нередко грабят, так вингеру «Челси» Рахиму Стерлингу пришлось покинуть расположение сборной Англии прямо во время ЧМ-2022 из-за того, что он стал очередной жертвой преступников.