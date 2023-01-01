Поттер признался, что «Челси» не заслужил три очка в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест».

«Это очко заработано с трудом, мы играли против команды с хорошим настроем. Они оказали на нас серьезное давление во втором тайме.

Уровень нашей игры был недостаточно высоким, чтобы набрать три очка. Мы двигали мяч недостаточно быстро, нам не хватало движения.

Когда мы потеряли контроль над игрой, мы мучились с единоборствами и изо всех сил пытались справиться с этим аспектом игры. Нам было тяжело, «Форест» показал хорошую игру, но мы разочарованы своими действиями на поле и тем, что не заслужили победу», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась вничью (1:1). На гол вингера «синих» Рахима Стерлинга в первом тайме (16-я минута) хозяева поля ответили мячом защитника Сержа Орье во втором (63).

Таким образом, команда Грэма Поттера осталась на восьмом месте, набрав 25 очков, а вот подопечные Стивена Купера, добыв 14-е очко, поднялись на 18-ю строчку турнирной таблицы.

«Ноттингем Форест» 4 января сыграет в гостях против «Саутгемптона», «Челси» на следующий день примет «Манчестер Сити».