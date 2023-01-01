Лукаку заявил, что счастлив работать с Индзаги в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Под его руководством я чувствую себя хорошо, он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как разбудить во мне льва. Индзаги знает, что я действительно уважаю его. Как я уже говорил, он много лет тренировал моего брата в «Лацио», и между ними никогда не было проблем. В прошлом году мы много разговаривали. Но это относится ко всем игрокам, а не только к отношениям Индзаги и Лукаку. Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и болельщиков и работаем над этим», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что в миланском клубе Лукаку выступает на правах аренды. Игрок принадлежит лондонскому «Челси».

В текущем сезоне форвард провел пять матчей, в которых забил два мяча.