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Конте объяснил, почему «Тоттенхэм» не сможет бороться за чемпионский титул в АПЛ

Команда проиграла домашнюю встречу «Астон Вилле».
02 января 2023 09:30
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, почему его команда не способна бороться за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

«Я очень четко высказался руководству клуба, и летом эти люди говорили мне о «Тоттенхэме», как о претенденте на титул АПЛ. Поверьте мне, мы и так совершили чудо. Чтобы стать претендентами на чемпионство, необходимо иметь фундамент из 14-15 сильных игроков. И потом, вам нужно каждый сезон добавлять в состав новых футболистов за 60-70 миллионов фунтов, чтобы повышать уровень команды», - приводит слова итальянского специалиста британская пресса.

Напомним, в своем последнем матче «шпоры» дома уступили «Астон Вилле» со счетом 0:2.

Команда Конте могла вернуться в четверку сильнейших, однако с 30 очками осталась пятой. Добавим, что после паузы на ЧМ «шпоры» в двух матчах набрали всего одно очко.

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