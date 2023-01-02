«ПСЖ» предложил Рэшфорду 10 млн евро в год

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, французский клуб предложил игроку контракт с годовым окладом в 10 млн евро. Англичанин решил обдумать этот вариант.

Отмечается, что нападающий не горит желанием покидать «Олд Траффорд», поскольку в этом сезоне он стал одним из лидеров команды. При этом его заинтересовало щедрое предложение со стороны парижан.

Напомним, Рэшфорду 25 лет. Он является воспитанником «МЮ». В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.