«Сантос» по просьбе Пеле не будет выводить из обращения 10-й номер

Президент «Сантоса» Андрес Руэнда рассказал бразильским журналистам, что в клубе приняли решение не выводить из обращения 10-й номер, под которым играл трехкратный чемпион мира Пеле.

Клуб оперирует одним из интервью «короля футбола», в котором он сказал, что «тогда люди никогда не забудут».

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.