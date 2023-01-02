Тренер «Ноттингем Форест» заявил, что его команда должны была выиграть у «Челси»

Главный тренер «Ноттенгем Форест» Стив Купер дал комментарий после того, как его команда сыграла вничью с «Челси» (1:1) в домашнем матче 18-го тура АПЛ.

- Нам не повезло с пропущенным голом, мяч после штанги мог отскочить куда угодно, а попал на ногу Стерлингу. Мы были лучшей командой на протяжении всего матча, даже в проигранном первом тайме создали больше моментов. Надо извлечь уроки из данного результата, - сказал Купер английским журналистам.

Команда Грэма Поттера осталась на восьмом месте, набрав 25 очков, а вот подопечные Купера, добыв 14-е очко, поднялись на 18-ю строчку турнирной таблицы.

«Ноттингем Форест» 4 января сыграет в гостях против «Саутгемптона», «Челси» на следующий день примет «Манчестер Сити».