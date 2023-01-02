Блан о поражении «Лиона» от «Клермона»: Меня это злит

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал поражение своей команды от «Клермона» в матче 17-го тура французской Лиги 1.

«Все могло легко закончиться со счетом 0:0. Мы, может быть, и не заслуживали победы, но и не заслуживали поражения. Когда вы пытаетесь вернуться к позитивной динамике, вы не можете позволить себе проиграть такой матч. Я очень зол, что мы не взяли очко. Меня это злит, потому что я не могу донести мысль о том, что в такого рода матчах минимум - это набрать очко», - цитирует Блана зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Клермона». С 24 очками «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб сделал предложение хорватскому защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.