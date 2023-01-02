Бывший защитник «Ливерпуля» хочет, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ в текущем сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, работающий экспертом на британском ТВ заявил, что хочет, чтобы «Арсенал» выиграл в текущем сезоне английскую Премьер-лигу.

«Канониры» лидируют в турнирной таблице с семиочковым от «Манчестер Сити».

«Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу. Мне нравится смотреть, как команда Микеля Артеты отдает себя игре. Это молодые футболисты, у них много энергии, они показывают быстрый и зрелищный футбол. Когда их показывают по телевизору, ты хочешь их смотреть», - сказал Каррагер.

«Арсенал» следующий свой матч сыграет 3 января, в котором примет «Ньюкасл», «Манчестер Сити» спустя два дня проведет гостевую игру против «Челси».