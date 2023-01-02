Роман Терюшков: Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о решение исполкома РФС по поводу будущего российского футбола.
Сегодня РФС создал рабочую группу, которая будет взаимодействовать с УЕФА и ФИФА для возвращения России на международную арену. Переход в Азиатскую конфедерацию пока отложен.
«Решение ожидаемо. Это политическое футбольное бессилие. Не верю в возвращение в УЕФА, так как реалист», — заявил Терюшков Sport24.
Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.