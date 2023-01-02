Дмитрий Селюк: Ловрен поступил порядочно, мог ведь приостановить контракт с «Зенитом»

Сообщается, что «Зенит» получит за хорвата 2 млн евро компенсации. Это важный момент, поскольку до истечения соглашения с питерским клубом у Ловрена оставалось 6 месяцев.

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о данном трансфере.

- Сразу хочу подчеркнуть, что Ловрен поступил порядочно, и даже не из-за того, что через полгода у него заканчивается контракт, он ведь мог спокойно приостановить договор, как это делали многие легионеры в РПЛ. ФИФА им разрешило такую опцию. А так «Зенит» еще получит за футболиста 2 млн. Так что для «Зенита» это хорошая сделка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ранее Ловрен уже выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. В «Зенит» футболист перешел в 2020 году.

На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.