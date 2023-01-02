Дмитрий Селюк: Роналду разочаровал даже своих фанатов, чистый балабол

Соглашение рассчитано на два года. Сообщается что зарплата португальца составит 90 млн евро в год, но с учетом бонусов может достигнуть 200 млн евро в год.

Футбольный агент Дмитрий Селюк о том, почему Роналду так поступил, и как он этим переходом разочаровал даже своих фанатов.

- Сейчас многие телеканалы показали интервью Роналду 2015 года, где он говорит, что никогда не поедет играть в Катар или в другую страну на Ближнем Востоке. И вот, что мы видим. Ну, чистый балабол.

- Хотя бы в Америку уехал…

- Да, там все-таки сильный чемпионат, играет немало знаменитых футболистов. Или, как Бекхэм, купил бы себе клуб. А так, он даже своих ярых фанатов разочаровал.