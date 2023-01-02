Деян Ловрен: «Лион» открыл мне двери международного футбола

Хорватский защитник Деян Ловрен, ставший игроком «Лиона», дал комментарий после подписания контракта.

В частности, он заявил, что счастлив вернуться во Францию. По его словам, именно в «Лионе» он начал международную карьеру.

«Этот клуб открыл мне двери международного футбола, я никогда этого не забуду. Здесь у меня много воспоминаний, много связей, особенно с президентом Жаном Мишелем Оласом, который всегда поддерживал меня.

Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу доказать всем, какой я игрок на самом деле», – заявил 33-летний футболист.

Напомним, до сегодняшнего дня Деян Ловрен выступал за «Зенит». Он был куплен у «Ливерпуля» в августе 2020 года. Сумма сделки составила 12 млн евро. За два сезона в составе питерцев он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 4 ассиста, став двукратным чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что за переход игрока «Лион» выплатил питерскому клубу 2 млн евро.