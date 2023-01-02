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«Брайтон» требует от «Челси» за Мак Аллистера 60 млн фунтов

Аргентинец – чемпион мира 2022 года.
«Брайтон» требует от «Челси» за Мак Аллистера 60 млн фунтов
02 января 2023 15:28
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Global Look Press

«Челси» и «Брайтон» не могут договориться о трансфере аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, «синие» оценили чемпиона мира в 40 млн фунтов, однако, руководство «чаек» хочет выручить за игрока не менее 60 млн фунтов.

Напомним, Мак Аллистер перебрался в «Брайтон» за 8 млн евро. Трансфер оформили в 2019 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 14 матчей и забил 5 голов. Также Мак Аллистер внес огромный вклад в победу национальной сборной на ЧМ-2022. Он отыграл 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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