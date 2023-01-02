Александр Тарханов: Без Ловрена «Зениту» будет очень непросто

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Деяна Ловрена из «Зенита». Напомним, сегодня, 2 января, хорватский футболист подписал контракт с «Лионом», рассчитанный на 2,5 года.

«Уход Ловрена – это потеря для «Зенита», он цементировал оборону команды. Без него питерцам будет очень непросто, но мы же знаем, что незаменимых людей нет.

Ловрен на чемпионате мира в Катаре показал, что находится в прекрасной форме. Думаю, он будет полезен в «Лионе», – заявил Тарханов для «РБ-Спорт».

Напомним, защитник был куплен у «Ливерпуля» в августе 2020 года. Сумма сделки составила 12 млн евро. За два сезона в составе питерцев он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 4 ассиста, став двукратным чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что за переход игрока «Лион» выплатил питерскому клубу 2 млн евро.